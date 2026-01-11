Иран предупредил США, что в случае нападения на страну нанесет ответный удар

В случае нападения США на Иран Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы как "законные цели" и нанесет по ним ответные удары. Об этом заявил председатель парламента Ирана.



По сообщениям местных СМИ, Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможности любого вмешательства США в Иран для поддержки митингующих. Массовые акции протеста в стране перетекают в погромы. Активисты бросают камни в силовиков, поджигают баррикады и машины.



По данным CNN, число погибших возросло до 78, более 2 600 человек арестованы. Накануне Дональд Трамп на фоне протестов заявил, что готов оказать содействие иранскому народу.