Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Иранские силовики пресекли серию терактов в пригороде Тегерана

Иранские силовики пресекли серию терактов в пригороде Тегерана

Иранские полицейские смогли предотвратить ряд терактов, которые хотела сделать группа неизвестных лиц в городе Рэй, расположенный к югу от Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Отмечается, что полицейские противодействовали группировке, связанной, предположительно, с израильской разведкой "Моссад". Как указывает агентство, в ходе успешной операции все угрозы были ликвидированы.

Фото: РИА Новости

терактИран