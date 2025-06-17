3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Иранские силовики пресекли серию терактов в пригороде Тегерана
Автор:Редакция news.by
Иранские силовики пресекли серию терактов в пригороде Тегеранаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31833ffd-aa22-49d7-b714-fa84eaefa464/conversions/f53935fa-538d-453c-8720-e5aac067f002-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31833ffd-aa22-49d7-b714-fa84eaefa464/conversions/f53935fa-538d-453c-8720-e5aac067f002-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31833ffd-aa22-49d7-b714-fa84eaefa464/conversions/f53935fa-538d-453c-8720-e5aac067f002-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31833ffd-aa22-49d7-b714-fa84eaefa464/conversions/f53935fa-538d-453c-8720-e5aac067f002-xl-___webp_1920.webp 1920w
Иранские полицейские смогли предотвратить ряд терактов, которые хотела сделать группа неизвестных лиц в городе Рэй, расположенный к югу от Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.
Отмечается, что полицейские противодействовали группировке, связанной, предположительно, с израильской разведкой "Моссад". Как указывает агентство, в ходе успешной операции все угрозы были ликвидированы.
Фото: РИА Новости