Иранцы сбили истребитель - американского пилота могли взять в плен

Иранское телевидение сообщает, что персидским военным удалось взять в плен американского пилота. Летчики, которых было двое, катапультировались со сбитого утром истребителя.



На поиски пилотов американцы отправили вертолеты, а персы мобилизовали представителей кочевых племен, которые живут в районе инцидента. Судя по всему, попытки как минимум одного из пилотов добраться по земле до территории Ирака не увенчались успехом.



Если иранцам действительно удалось захватить пленника, то у них на переговорах о мире появились дополнительные козыри. Правда, пока Тегеран категорически отрицает сам факт ведения переговоров, о которых регулярно сообщает Трамп.