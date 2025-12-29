3.72 BYN
Ирландия будет добиваться введения обязательной идентификации пользователей соцсетей
Ирландия готовит удар по свободе слова. Власти страны заявили, что во время своего председательства в Евросоюзе будут добиваться введения обязательной идентификации пользователей соцсетей.
По словам ирландского вице-премьера, это необходимо для борьбы с анонимными оскорблениями и ботами. Кроме того, Дублин намерен лоббировать запрет на доступ детей к соцсетям по австралийскому образцу. Ирландия надеется на поддержку инициативы со стороны лидеров Франции и Великобритании. Однако правозащитные организации предупреждают: новые правила могут лишить европейцев привычной приватности и серьезно ограничить свободу слова.
Эксперты отмечают, что для реализации планов придется менять действующий Закон о цифровых услугах ЕС. Крупнейшие IT-компании, чьи офисы находятся в Дублине, уже готовятся к жесткому противостоянию.