Ирландия будет добиваться введения обязательной идентификации пользователей соцсетей

Ирландия готовит удар по свободе слова. Власти страны заявили, что во время своего председательства в Евросоюзе будут добиваться введения обязательной идентификации пользователей соцсетей.

По словам ирландского вице-премьера, это необходимо для борьбы с анонимными оскорблениями и ботами. Кроме того, Дублин намерен лоббировать запрет на доступ детей к соцсетям по австралийскому образцу. Ирландия надеется на поддержку инициативы со стороны лидеров Франции и Великобритании. Однако правозащитные организации предупреждают: новые правила могут лишить европейцев привычной приватности и серьезно ограничить свободу слова.