Исполнители терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе служили на одной военной базе

В США продолжается расследование терактов, произошедших 1 января. Джо Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане и Лас-Вегасе.

Как подтвердила полиция, исполнители обоих терактов с конца 2000-х числились в армии США и служили на одной военной базе в Афганистане. Первый (Шамсуддин Джаббар) поддерживал группировку "Исламское государство", второй (Мэттью Ливельсбергер) обучал в ФРГ военных ВСУ и бывал в Украине. В соцсетях Ливельсбергера было найдено фото, датированное 2016 годом, на котором тот позирует в одежде с украинским националистическим лозунгом. Полиция все же пока не связывает эти преступления.

Джаббар утром 1 января направил свой пикап в толпу в Новом Орлеане. Погибли 15 человек и десятки пострадали. Через несколько часов у отеля "Трамп Интернэшнл" в Лас-Вегасе Ливельсбергер взорвал электромобиль "Тесла", в результате чего пострадали несколько человек. Перед этим он покончил с собой.