Исследователи объявили, сколько существует атомных бомб на планете

К настоящему моменту у членов ядерного клуба в общей сложности насчитывается 12 121 боеголовка. Развернуты и находятся на боевом дежурстве 3 904. Из них 2 100 содержатся в состоянии повышенной готовности.

Данные института являются отчасти оценочными - о запасах ядерного оружия, которыми располагает Израиль, международные структуры не информируются. Страна даже не признает факт своего членства в ядерном клубе. Между тем, на знаменитых часах Судного дня, которые показывают степень глобальной ядерной угрозы, стрелки последний раз переводились два года назад. Теперь они показывают без 90 секунд 12:00.