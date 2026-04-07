Италия начала ограничивать заправку самолетов в четырех аэропортах страны

На фоне ближневосточного конфликта и роста цен на нефть Брюссель разрабатывает чрезвычайные меры экономии. В их числе сокращение количества авиарейсов.

К слову, Италия уже начала ограничивать заправку самолетов в четырех аэропортах страны. И это только начало.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair допустил, что уже в мае в Европе может начаться полноценный дефицит авиатоплива. По его словам, Ryanair застраховала 80 % поставок, но за оставшиеся 20 % компания вынуждена платить вдвое дороже.

Опасения по поводу дефицита энергии и топлива в ЕС высказал и гендиректор Shell. По его оценке, с нехваткой энергоресурсов страны Европы столкнутся уже в апреле.