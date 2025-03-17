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Из-за нехватки сотрудников погранохраны Латвии власти хотят взять на службу охранников
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadb53e1-7c2d-43db-b7aa-ae4fb6be4f00/b003bd67-5624-48df-a01f-b1ce2dc52568.jpg2025-03-17T12:14:20.000000Z00
Государственная пограничная охрана Латвийской Республики столкнулась с дефицитом кадров и планирует брать на службу охранников, особенно на границе с Россией и Беларусью, а также в Риге и Вентспилсе, заявил глава погранохраны Латвии Гунтис Пуятс.
Привлечь людей на службу не помогло даже повышение зарплаты в отрасли на 10 %, а также премии в 300 евро.
Схожая ситуация и в Польше, где наблюдается кадровый дефицит в авиаслужбе пограничной охраны страны. За последний год из 60 сотрудников авиаотряда уволились или ушли на пенсию более 20 человек. При этом не было подготовлено ни одного нового пилота. Оставшиеся недоумевают, о какой охране границы может идти речь в таких условиях.