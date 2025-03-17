Из-за нехватки сотрудников погранохраны Латвии власти хотят взять на службу охранников

Государственная пограничная охрана Латвийской Республики столкнулась с дефицитом кадров и планирует брать на службу охранников, особенно на границе с Россией и Беларусью, а также в Риге и Вентспилсе, заявил глава погранохраны Латвии Гунтис Пуятс.

Привлечь людей на службу не помогло даже повышение зарплаты в отрасли на 10 %, а также премии в 300 евро.

Схожая ситуация и в Польше, где наблюдается кадровый дефицит в авиаслужбе пограничной охраны страны. За последний год из 60 сотрудников авиаотряда уволились или ушли на пенсию более 20 человек. При этом не было подготовлено ни одного нового пилота. Оставшиеся недоумевают, о какой охране границы может идти речь в таких условиях.