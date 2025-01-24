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Из-за отсутствия необходимой экипировки в Эстонии военные получили обморожения во время учений
В Эстонии во время учений военные получили обморожения из-за неполучения необходимого снаряжения. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Baltnews.
Во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты военнослужащие получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу.
Выяснилось, что должные меры для восстановления боеспособности солдат после перехода через реку не были выполнены полностью. Для некоторых эстонских военных учения закончились досрочно из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды.