Из-за отсутствия необходимой экипировки в Эстонии военные получили обморожения во время учений

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В Эстонии во время учений военные получили обморожения из-за неполучения необходимого снаряжения. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Baltnews.

Во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты военнослужащие получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу.