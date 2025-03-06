Из-за позиции Венгрии ЕС отложил принятие заявления по поддержке Украины

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Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за позиции Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не принял итоговое заявление, потому что оно противоречит позиции Венгрии.

По его словам, в документе речь идет о продолжении конфликта. В частности, Евросоюз в 2025 году планирует передать Киеву более 30,5 млрд евро, в том числе за счет средств от замороженных российских активов.

Подтвердилось также, что Европа планирует и дальше толкать свою экономику на военные рельсы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.