Из-за снегопадов и сильных морозов на севере Швеции закрыли школы

Снежная буря привела к закрытию школ на севере Швеции. Температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне от минус 20 до минус 30 градусов, а местами достигает минус 40.



Работа общественного транспорта в некоторых районах Вестерноррланда остановлена. Сотни жителей остались без электричества, а коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.



За несколько дней выпало почти два метра снега. В Сети появился видеоролик, на котором человек ростом 197 сантиметров решил проверить высоту снежного покрова на себе.