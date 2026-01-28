Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Из-за снежного шторма в Молдове обесточено около 100 населенных пунктов

Снежный шторм и ледяной дождь обрушились ночью с 27 на 28 января на Молдову. Из-за стихийного бедствия около 100 населенных пунктов были обесточены. На данный момент не менее 15 тыс. потребителей остаются без электричества.

Министерство по чрезвычайным ситуациям страны перешло на круглосуточный режим работы. Молдова столкнулась с резким понижением температуры. Гололедица парализовала междугороднее сообщение и превратила улицы в каток. Ликвидацией последствий занимаются 1,5 тыс. сотрудников МЧС и 500 единиц спецтехники.

