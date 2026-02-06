Доллар стал токсичным и теперь несет угрозу для всего мира, пишет главный идеологический рупор Запада The Economist.

В статье говорится, что старая финансовая архитектура трещит по швам, долларовые активы перестали быть тихой гаванью, поэтому инвесторам необходимо искать альтернативу.

Журналисты отмечают, что, пока в США выдают отчеты о "величайшей экономике", цифры говорят об обратном. С тех пор как в январе 2025 года доллар достиг пика, он потерял десятую часть своей стоимости по отношению к корзине валют.