Издание The Economist признало токсичность американской валюты
Доллар стал токсичным и теперь несет угрозу для всего мира, пишет главный идеологический рупор Запада The Economist.
В статье говорится, что старая финансовая архитектура трещит по швам, долларовые активы перестали быть тихой гаванью, поэтому инвесторам необходимо искать альтернативу.
Журналисты отмечают, что, пока в США выдают отчеты о "величайшей экономике", цифры говорят об обратном. С тех пор как в январе 2025 года доллар достиг пика, он потерял десятую часть своей стоимости по отношению к корзине валют.
А по данным Reuters доллар завершил 2025 год падением более чем на 9 %, и это худший результат за 8 лет. Агентство подчеркивает: это не случайность, а уже тенденция. Слабый рост, высокая долговая нагрузка, политическая турбулентность - все это создает ощущение, что доллар больше не является тем самым "непотопляемым" активом, каким его считали десятилетиями.