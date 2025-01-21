Израиль и Ливан договорились о продлении срока сделки о выводе израильских войск до 18 февраля

Власти Израиля и Ливана продлили соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории до 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

"Соглашение между Ливаном и Израилем, за соблюдением которого следят США, продолжит действовать до 18 февраля 2025 года", - говорится в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что власти Ливана, Израиля и США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, задержанных после 7 октября 2023 года.