Израиль и Ливан договорились о продлении срока сделки о выводе израильских войск до 18 февраля

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Власти Израиля и Ливана продлили соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории до 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
"Соглашение между Ливаном и Израилем, за соблюдением которого следят США, продолжит действовать до 18 февраля 2025 года", - говорится в заявлении.
Кроме того, в нем указывается, что власти Ливана, Израиля и США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, задержанных после 7 октября 2023 года.
60-дневное соглашение о прекращении огня вступило в силу 27 ноября. По его условиям, Израиль должен был полностью вывести свои войска из южных регионов Ливана к 27 января. 24 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что вывод израильских войск будет продолжен после истечения этого срока, поскольку ливанская сторона пока не выполнила всех условий соглашения: приграничные районы должны быть переданы под контроль ливанской армии, а вооруженные формирования шиитского движения "Хезболла" должны отступить за реку Литани.