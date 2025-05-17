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Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа
Израильская армия объявила о начале новой фазы военной операции в секторе Газа под названием "Гидеоновы колесницы". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.
"ЦАХАЛ в последние дни начал масштабные удары и мобилизацию войск, чтобы установить контроль над территориями в Газе", - говорится в заявлении армии Израиля. По данным израильских военных, за минувшие сутки были атакованы более 150 целей по всему сектору. В то же время источники в Газе сообщают о мощных взрывах и артобстрелах в районе города Газа.
Наступление ЦАХАЛ началось вскоре после завершения поездки президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива. Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху намеревался расширить военную операцию сразу после отъезда американского лидера, если новое соглашение с ХАМАС не будет достигнуто. По его словам, Израиль не прекратит войну даже в случае предложения ХАМАС освободить оставшихся заложников. Возможна лишь краткосрочная пауза, но не полное окончание боевых действий. На фоне эскалации гуманитарные организации и ООН предупреждают о растущей угрозе голода в Газе.