Израиль нанес удары по сектору Газа после объявления о сделке по прекращению огня - 71 человек убит

71 человек погиб в секторе Газа после обстрела Израиля и его объявления о сделке по прекращению огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Aqsa и представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля.

"С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", - заявил спикер.

16 января Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.

Договоренности о прекращении огня в секторе Газа

Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.

В проекте соглашения, полученном от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:

Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;

девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;

Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.

Дипломат напомнила, что конечная цель - создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.