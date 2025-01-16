Израиль нанес удары по сектору Газа после объявления о сделке по прекращению огня - 71 человек убит

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71 человек погиб в секторе Газа после обстрела Израиля и его объявления о сделке по прекращению огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Aqsa и представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля.
"С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", - заявил спикер.
16 января Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.
Стороны конфликта в секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
В проекте соглашения, полученном от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.
Дипломат напомнила, что конечная цель - создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
Фото: РИА Новости