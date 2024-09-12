Израиль планирует в течение нескольких дней ответить на атаку Ирана

Израиль собирается в течение нескольких дней нанести "существенный ответный удар" по Ирану за ракетную атаку, произошедшую вечером 1 октября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Axios и заявления израильских официальных лиц.

По информации портала Axios, Кабинет безопасности Израиля вечером 1 октября провел совещание в правительственном бункере, который расположен внутри горы недалеко от Иерусалима. В начале заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном его офисом, заявил: "Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он за это заплатит". "Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Они поймут. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал, мы нападем на него", - добавил Нетаньяху.

По данным Axios, многие израильские официальные лица отмечают, что иранские нефтяные объекты и другие стратегические объекты могут стать вероятной целью ответного удара. Израильские власти также не исключают удары по иранским ядерным объектам. Кроме того, Израиль может попытаться вывести из строя иранские системы противовоздушной обороны, а также совершить целенаправленный убийства отдельных лиц.

Однако, как отмечает портал, четкого решения о том, каким именно будет этот ответ, на совещании принято не было. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что одной из причин этого стало желание израильских чиновников проконсультироваться с администрацией президента США Джо Байдена.

"Израиль собирается ответить самостоятельно, но хочет скоординировать свои планы с США из-за стратегических последствий ситуации. Еще одна иранская атака в ответ на израильский ответ потребует оборонительного сотрудничества с Центральным командованием США, большего количества боеприпасов для израильских ВВС и, возможно, других видов оперативной поддержки со стороны США", - сказал израильский чиновник.

По информации портала, США ясно дали понять Израилю, что поддерживают ответный удар, однако все действия должны быть взвешенными.