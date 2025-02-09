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Израиль полностью выведет войска из коридора Нецарим в Газе
Армия обороны Израиля полностью выведет войска из коридора Нецарим в секторе Газа, который разделяет северную и южную части палестинского анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.
По данным портала, согласно условиям сделки об освобождении удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников, израильская армия намерена завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим в ночь на 9 февраля.
Как ранее заявил директор Палестинского центра исследований Мухаммед аль-Масри, ХАМАС согласился на присутствие частных американских компаний, которые проведут инспекционные операции на КПП "Нецарим" для возвращения перемещенных лиц в свои дома из южных и центральных районов на север. По словам аль-Масри, палестинцы "требуют возвращения в свои разрушенные дома, и это будет происходить под контролем американских охранных компаний".