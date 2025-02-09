Израиль полностью выведет войска из коридора Нецарим в Газе

Армия обороны Израиля полностью выведет войска из коридора Нецарим в секторе Газа, который разделяет северную и южную части палестинского анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

Как ранее заявил директор Палестинского центра исследований Мухаммед аль-Масри, ХАМАС согласился на присутствие частных американских компаний, которые проведут инспекционные операции на КПП "Нецарим" для возвращения перемещенных лиц в свои дома из южных и центральных районов на север. По словам аль-Масри, палестинцы "требуют возвращения в свои разрушенные дома, и это будет происходить под контролем американских охранных компаний".