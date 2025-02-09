Израиль полностью вывел войска из коридора Нецарим в секторе Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью вывела войска из коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

По данным портала, это было сделано в соответствии с условиям сделки об освобождении удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников и "согласно указаниям" политического руководства Израиля. После отвода войск из центральной части Газы ЦАХАЛ продолжает контролировать Филадельфийский коридор на границе сектора с Египтом и буферную зону вдоль границ анклава с еврейским государством, отмечает Ynet.

Как ранее заявил директор Палестинского центра исследований Мухаммед аль-Масри, ХАМАС согласился на присутствие частных американских компаний, которые проведут инспекционные операции на КПП "Нецарим" для возвращения перемещенных лиц в свои дома из южных и центральных районов на север. По словам аль-Масри, палестинцы "требуют возвращения в свои разрушенные дома, и это будет происходить под контролем американских охранных компаний".