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Израиль зафиксировал запуск порядка 135 ракет со стороны Ливана - в ответ нанес 2 удара по Бейруту

Продолжается накал ближневосточного конфликта. Израиль накануне (за день) зафиксировал запуск порядка 135 ракет со стороны Ливана. В свою очередь ЦАХАЛ нанес 2 удара по Бейруту.

Атаке подверглись жилые дома столицы. В одном из них находился офис ливанского телеканала "Аль-Маядин". О пострадавших пока не сообщается.

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Тель-Авиву содействуют США и Британия. Вооруженные силы этих стран нанесли удары по йеменскому городу Ходейда. Целью стал одноименный международный аэропорт.

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