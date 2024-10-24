Израиль зафиксировал запуск порядка 135 ракет со стороны Ливана - в ответ нанес 2 удара по Бейруту

Продолжается накал ближневосточного конфликта. Израиль накануне (за день) зафиксировал запуск порядка 135 ракет со стороны Ливана. В свою очередь ЦАХАЛ нанес 2 удара по Бейруту.

Атаке подверглись жилые дома столицы. В одном из них находился офис ливанского телеканала "Аль-Маядин". О пострадавших пока не сообщается.