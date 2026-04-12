Израильтяне призывают к отставке премьера Биньямина Нетаньяху

В Израиле проходят антивоенные протесты. Сотни демонстрантов собрались в Западном Иерусалиме с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и прекращения продолжающихся военных действий Израиля в Иране и Ливане.

"Не скажу, что я доверяю иранцам, но израильскому правительству я не доверяю. Они ищут способ продолжать войну. Помните, что Нетаньяху заинтересован в продолжении этого противостояния, поскольку ему грозит суд. Он любой ценой стремится его отложить и отсрочить. Любой повод для отсрочки суда ему выгоден", - отметил один из демонстрантов.

Сам Нетаньяху, несмотря на американо-иранские переговоры, заявляет, что кампания в Иране "еще не закончена".