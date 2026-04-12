3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Израильтяне призывают к отставке премьера Биньямина Нетаньяху
В Израиле проходят антивоенные протесты. Сотни демонстрантов собрались в Западном Иерусалиме с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и прекращения продолжающихся военных действий Израиля в Иране и Ливане.
"Не скажу, что я доверяю иранцам, но израильскому правительству я не доверяю. Они ищут способ продолжать войну. Помните, что Нетаньяху заинтересован в продолжении этого противостояния, поскольку ему грозит суд. Он любой ценой стремится его отложить и отсрочить. Любой повод для отсрочки суда ему выгоден", - отметил один из демонстрантов.
Сам Нетаньяху, несмотря на американо-иранские переговоры, заявляет, что кампания в Иране "еще не закончена".
К слову, встреча делегаций США и Ирана в Исламабаде не завершилась мирным соглашением. Как отмечают иранские источники, Вашингтон хотел вести диалог с позиций силы, но 40-дневная операция против Ирана, которая не привела к значимым результатам, скорее поставила в более выигрышную позицию Тегеран. Эксперты не исключают второго раунда конфликта.