Известные новостные агентства призвали выпустить журналистов из Газы

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си выступили с призывом к властям Израиля выпустить из сектора Газа журналистов, страдающих от голода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление СМИ.

"Мы вновь призываем власти Израиля разрешить журналистам въезжать на территорию сектора Газа и покидать ее. Критически важно, чтобы люди имели доступ к необходимому объему пищи", - говорится в заявлении.

Речь идет о последних оставшихся на территории Газы журналистах, которые, как указано в заявлении, на протяжении многих месяцев "были связующим звеном между происходящим в Газе и внешним миром", а сейчас "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание".