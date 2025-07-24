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Известные новостные агентства призвали выпустить журналистов из Газы
Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си выступили с призывом к властям Израиля выпустить из сектора Газа журналистов, страдающих от голода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление СМИ.
"Мы вновь призываем власти Израиля разрешить журналистам въезжать на территорию сектора Газа и покидать ее. Критически важно, чтобы люди имели доступ к необходимому объему пищи", - говорится в заявлении.
Речь идет о последних оставшихся на территории Газы журналистах, которые, как указано в заявлении, на протяжении многих месяцев "были связующим звеном между происходящим в Газе и внешним миром", а сейчас "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание".
Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Израильская армия объявила 18 мая о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.