Европейский союз переживает беспрецедентную военизацию - 4 года назад страны ЕС тратили на вооружение и армию на 60 % меньше, чем сейчас. Участие имеет и НАТО - летом 2025 года на саммите альянса в Гааге европейские государства, входящие в военный блок, приняли решение поднять расходы до 5 % ВВП.

Иными словами, чуть больше чем 20 стран Евросоюза, которые входят в НАТО, обязались довести ежегодные финансовые показатели милитаризации до 635 млрд евро.

Теперь снова обратимся к статистике - за меру возьмем те же 4 последних года и то же сравнение расходов, но пересчитаем с условием принятых 5-процентных трат. Итого: в ЕС военные расходы вырастут на 200 %.

Но это далеко приблизительные цифры. При том близятся они не к меньшему, а стремятся к много большему. Ведь кроме всего на основании плана, что в переводе значит "Перевооружение Европы", ЕС к 2029 году наберет кредитов и соберет взносы с частного сектора на армейские нужды еще на 800 млрд евро. А это суммарное увеличение уже не на 60 % и не на 200 %, а на 650 %.

Существует и военный бюджетный план европейского сообщества. Сейчас в него заложено 25 млрд евро, но в 2026 году, когда представится возможность изменить и подготовить новый, Брюссель планирует увеличить бюджет пятикратно - до 131 млрд.

Функционируют также многочисленные, но меньшие по масштабам сметы. Однако и их увеличение говорящее - например, вложения в Фонд военной мобильности будут увеличены десятикратно, почти до 18 млрд евро.

Во внимание нужно взять и специализированный фонд по поддержке производства боеприпасов. Стоит отметить, что к концу 2025 года страны ЕС намерены достигнуть цели выпустить с конвейера 2 млн снарядов, что в 7 раз больше, чем за предыдущий временной период.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Если раньше эту ответственность за вооружение того же Киева, за милитаризацию и безопасность Европы брали на себя Соединенные Штаты Америки, то сегодня мы видим, что у США этого желания нет, потому что на это уходят миллиарды долларов, миллиарды евро. И сегодня эти миллиарды должен будет дать европейский налогоплательщик за счет урезания социальных выплат. И они уже, кстати, в Европе идут полным ходом - цены на коммунальные услуги повышаются. Это, конечно же, не нравится населению, которое проживает в Европейском союзе. Да, они выражают свое несогласие".

Еще один атрибут исторической милитаризации ЕС - увеличение площадей ВПК. На основании спутниковых снимков было определено, что за последние 4 года темпы строительства заводов по производству вооружений увеличились в 3,5 раза.

Новый завод "Рейнметалл" открыт в Германии; немецкий оружейный концерн планируется к постройке в Прибалтике; в Дании вновь открывают ранее закрытые мощности; крупнейшая оборонная компания Великобритании на своем заводе в Глайскуде увеличила объемы производства в 16 раз.

В Польше строятся 3 новых производства по изготовлению снарядов, после их введения в эксплуатацию выпуск боеприпасов страной увеличится минимум пятикратно. Тотальная милитаризация сопровождается массовыми военными маневрами.

С января на территории Польши и Прибалтики отгремело более десятка учений: "Железный волк" с почти 4 тыс. военных и с 700 единиц техники, "Быстрый ответ" с 2 тыс. солдат и офицеров, "Прочный щит", где задействовали свыше тысячи человек, "Грозовая крепость" с 8 тыс. военных, "Северные берега" с 3 тыс. и 40 кораблями, "Хрустальная стрела", в которых было задействовано около 3 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники из 12 стран НАТО, учения "Барсук", в ходе которых маневры отрабатывали 16 тыс. военных, "Железный защитник", в которых задействовано было 30 тыс. военных и 600 единиц тяжелой техники, "Молния Грифона", "Штормовой защитник", "Балтопс", "Квадрига", "Громовой Бастион", "Восточный часовой" и т. д. Десятки и десятки тысяч солдат и офицеров.

Нескончаемый список маневров объединяется следующим заключением: страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва), а также Польша стали ключевой площадкой для военных учений НАТО в 2025 году. Главное, ею они, согласно планам, продолжат быть в 2026 году.