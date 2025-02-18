К чему Россия и США пришли по итогам переговоров в Эр-Рияде

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59b7e11-64a8-47a7-a813-f4bc45c4508c/conversions/3646df67-34c9-4333-b4a9-2b016ff3013e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59b7e11-64a8-47a7-a813-f4bc45c4508c/conversions/3646df67-34c9-4333-b4a9-2b016ff3013e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59b7e11-64a8-47a7-a813-f4bc45c4508c/conversions/3646df67-34c9-4333-b4a9-2b016ff3013e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59b7e11-64a8-47a7-a813-f4bc45c4508c/conversions/3646df67-34c9-4333-b4a9-2b016ff3013e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, завершились переговоры делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов. Стороны обсуждали возможность нормализации российско-американских отношений и перспективы урегулирования в Украине. Как проходили переговоры, что предшествовало встрече и чем она завершилась сообщает БЕЛТА.

Как отметил по итогам переговоров глава Госдепа Марко Рубио, встреча с российской делегацией стала первым шагом на трудном пути к достижению справедливого и прочного мира в Украине. Его российский коллега Сергей Лавров заявил, что переговоры были очень полезными, поскольку стороны не просто слушали, а смогли услышать друг друга.

Что предшествовало переговорам?

Встрече в Эр-Рияде предшествовали телефонные переговоры президентов РФ и США, которые состоялись 12 февраля. Центральной темой беседы стала ситуация в Украине, которая, по мнению обоих президентов, требует скорейшего разрешения и достижения устойчивого мира.

После телефонного разговора в Вашингтоне и Москве анонсировали встречу Трампа и Путина, которая, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии. Предварять эту встречу должны были сегодняшние переговоры делегаций в Эр-Рияде.

В Москве еще накануне переговоров заявили, что сам факт встречи российской и американской делегаций можно рассматривать как позитивный, однако делать какие-либо прогнозы пока рано. "Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника и посмотрим, каким будет начало диалога", - сказал Песков в беседе с журналистами CNN накануне встречи.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что делегация РФ прежде всего хочет услышать аргументы американской стороны. "Всегда, когда мы отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, хотим их послушать. Когда президенты России и США общались по телефону, они договорились о необходимости оставить позади ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда, по сути дела, они не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам. Президенты договорились, что нужно возобновлять диалог по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров.

Он отметил, что во время беседы двух лидеров упоминалось и украинское урегулирование, и ситуация на Ближнем Востоке, и ряд других регионов мира, которые находятся в неспокойном состоянии. "Послушаем наших американских собеседников. Будем готовы отреагировать и доложить нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал Лавров.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что цель делегации США на встрече с Россией в Саудовской Аравии состоит в том, чтобы выяснить, смогут ли стороны двигаться вперед в переговорах. "Я думаю, что цель, очевидно, для всех - определить, может ли это быть чем-то, что может двигаться вперед", - приводит ее слова ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепа также заявила, что цель США - выяснить, насколько серьезно Россия настроена на завершение конфликта и можно ли начать детальное обсуждение.

Как проходила встреча?

Переговоры делегаций стартовали сегодня около 10:30 по минскому времени. Встреча проходила в одном из дворцов королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин.

Российскую сторону на переговорах представили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. В составе делегации также находился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как сообщает ТАСС, встреча началась без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы. Однако с журналистами участники переговоров общаться не стали.

Спустя примерно 2,5 часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.

В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часа. Российские и американские журналисты дожидались завершения переговоров порознь, комнаты для прессы РФ и США расположены в разных частях здания.

Пока встреча проходила за закрытыми дверьми, единственным источником информации для журналистов стал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он находился в составе российской делегации, однако на встрече не присутствовал.

В интервью агентству Associated Press Дмитриев заявил, что хорошие отношения между Россией и США важны для всего мира. Только вместе Россия и США смогут отреагировать на множество мировых проблем, урегулировать глобальные конфликты и предложить решения.

При этом он отметил, что американские санкции ударили по США больше, чем по России, политика по сдерживанию РФ провалилась. "Мы находимся только в начале диалога. Я думаю, важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России. Мы с этого начинаем и дальше постепенно будем двигаться в другие сферы", - сказал он.

Дмитриев отметил, что политика администрации экс-президента Джо Байдена подорвала доверие к доллару, и потери американских компаний составили $300 млрд. "Никто об этом раньше не говорил. Администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, где санкции вредят России. На самом деле санкции помогли России стать более независимым, а повредили доллару, повредили американским компаниям", - заявил он.

Он также отметил, что нефтяные компании из США в какой-то момент вернутся в Россию, где они вели очень успешный бизнес.

Что заявила российская делегация по итогам встречи?

Первым своими впечатлениями от встречи поделился Юрий Ушаков. Он заявил, что российско-американские переговоры прошли неплохо, стороны провели серьезный разговор по всем вопросам, сообщает ТАСС.

"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", - сказал Ушаков.

По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. "Просто мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга. Но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, поднимался разговор о сближении позиций России и США, но пока трудно сказать, что оно происходит, сообщил Ушаков. "Пока трудно сказать, что позиции сближаются, но разговор об этом был", - сказал Ушаков.

Что касается Украины, то делегации России и США в ходе переговоров изложили свои принципиальные позиции по урегулированию и договорились, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт.

"Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет", - добавил Ушаков, отметив, что пока непонятно, кто это будет. "Президент сам решит, когда получим имена американских участников", - отметил Ушаков.

Он также заявил, что конкретная дата встречи президентов Путина и Трампа пока не определена, но вряд ли это будет на следующей неделе. "Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров", - сказал Ушаков.

Дипломат усомнился в опубликованной агентством Bloomberg информации о том, что встреча президентов может состояться на следующей неделе. "Это вряд ли", - отреагировал Ушаков.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил агентству Reuters, что делегации США и России отдельно обсудили вопрос будущего экономического сотрудничества и мировых цен на энергоносители.

Он также отметил, что пока рано говорить о компромиссах, но обе стороны начали прислушиваться один к одному, относиться друг к другу с уважением и как к равным.

В комментарии телеканалу "Звезда" Дмитриев заявил, что нынешние переговоры нельзя назвать перезагрузкой отношений, но настрой по их итогам хороший, рабочий и очень уважительный.

Глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с делегацией из США провел встречу с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. После окончания встречи Лавров пообщался с журналистами.

"Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга… У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз", - приводит слова Лаврова ТАСС.

По его словам, российская сторона во время переговоров с представителями США ощутила полную готовность к их "движению вперед", Москва придерживается того же настроя. "Мы ощутили полную решимость, конкретный настрой наших американских коллег продвигать движение вперед, как поручили президенты, активным образом, и мы этим тоже будем заниматься", - сказал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что взаимопонимание Москвы и Вашингтона по определенному кругу вопросов не означает сближения позиций. При этом Россия и Соединенные Штаты договорились раз и навсегда решить проблему работы дипмиссий и обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах.

Лавров также сообщил, что США предлагали ввести мораторий на нападения на энергетические объекты России и Украины. В связи с этим он отметил, что РФ не ставила целью нанести ущерб энергетической системе Украины. В то же время атака ВСУ на насосную станцию "Кропоткинская" говорит о том, что Владимиру Зеленскому "пора дать по рукам". "Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в ходе переговоров "упомянул тему относительно потенциального развертывания каких-то вооруженных сил, миротворческих, якобы после того, как конфликт уже будет урегулирован или будет достигнута договоренность". "Мы объяснили сегодня, что появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, США сообщат, кто будет представлять их по вопросу урегулирования в Украине. Российская сторона поступит так же. При этом глава МИД РФ рассчитывает на проведение регулярных консультаций между Москвой и Вашингтоном после переговоров в Саудовской Аравии.

"Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал Лавров.

Он также отметил, что РФ и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам. "Был большой интерес США, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у России, и у США присутствуют политические интересы. И была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал дипломат.

Он отметил, что Рубио в начале беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой стороны руководствоваться своими национальными интересами. "Мы с этим полностью согласились", - сказал Лавров.

По его словам, российская и американская стороны также согласились в том, что национальные интересы "далеко не всегда будут совпадать". "Но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода, - отметил министр. - Но когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты - и в геополитических сферах, и в экономических делах".

Москва и Вашингтон постараются создать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, заявил Лавров.

Дипломат сообщил, что представителям России и Соединенных Штатов также было поручено обсудить, что необходимо проработать для организации будущей встречи Путина и Трампа. "Мы встречались по решению президентов, которые договорились вести дело к подготовке очередного саммита, и с этой целью министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате и сроках проведения саммита", - сказал глава МИД РФ.

Что говорят в американской делегации?

США оценивают переговоры в Эр-Рияде позитивно. "Мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров", - заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с российскими официальными лицами в Эр-Рияде стала первым шагом на долгом и трудном пути, который ведет к достижению справедливого и прочного мира в Украине.

По словам главы Госдепа, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки, и это должно быть приемлемо для них. Он также дал понять, что Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта. "Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены", - сказал Рубио.

Он также заявил, что в какой-то момент ЕС должен будет принять участие в переговорном процессе и никто не останется в стороне.

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым и приемлемым для всех вовлеченных сторон способом", - сказал дипломат. Он добавил, что нынешние переговоры направлены на поиск такого способа.

Глава Госдепа также сообщил, что стороны договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне. "Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты", - сказал Рубио.

Очередность шагов, по словам главы Госдепа, должна быть следующей. На первом этапе необходимо восстановить дипломатические отношения с Россией. Второй этап, самый сложный, предусматривает решение украинского вопроса. И третий этап - восстановление экономического партнерства с Россией, что сулит США большие возможности. "Однако ключом, который открывает дверь к этим возможностям, является прекращение этого конфликта", - заключил Рубио.

"Важным шагом вперед" назвала переговоры с Россией представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Reuters.

Так, в ходе переговоров делегации США и России договорились о создании механизма консультаций "для устранения раздражителей в двусторонних отношениях", а также о принятии мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий двух стран.

Главы МИД России и США также договорились развивать сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также в сфере экономики и инвестиций.

Кроме этого, принято решение сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать работу над скорейшим прекращением конфликта в Украине.

"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - сказала Брюс.

В то же время помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что президент США полон решимости очень быстро двигаться на переговорном треке, чтобы достичь мирного соглашении по Украине. По словам Уолтца, предстоят переговоры о территории и гарантиях безопасности.

"Но я думаю, самое важное то, что президент (США - прим. ред.) заявил о своем желании, о своей решимости положить конец этой войне... Это не в интересах ни одной из стран. Это не в интересах мира, и уж точно не в интересах Соединенных Штатов и Европы. Поэтому все эти факторы будут определять ход переговоров", - заключил Уолтц.