К границам Республики Сербской стягивают военные подразделения

К границам Республики Сербской стягиваются полицейские подразделения со всей Европы: тысячи представителей структуры ЕУФОР готовятся перейти границу автономного образования в составе Боснии.



Конфликт возник из-за того, что глава Республики Сербской Милорад Додик запретил на подвластной ему территории работу структур центрального правительства. В ответ был выдан ордер на арест всего руководства сербской автономии - президента, премьера и главы парламента.



Пока стороны избегают прямых столкновений, но ввод европейских полицейских может дать старт ожесточенному вооруженному противостоянию. Пространство для компромисса пока остается.



Руководство Республики Сербской остается на свободе, а ее президент собирается на днях посетить Москву. Решение о начале операции ЕУФОР должен принять румынский генерал - отдать команду о вторжении он может в любой момент.