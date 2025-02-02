Как голос евродипломатии, словно эхо в прогнившем саду, пытается диктовать, как жить другим

Собаки лают, караван идет. Европейские чины, а вместе с ними и другие западные подпевалы, в очередной раз не признали выборы в нашей стране. Несвободные, нелегитимные и прочие эпитеты, словно песня на повторе, звучат из уст евробюрократов. Вот только там никак не могут понять - Беларуси от этих слов ни холодно, ни жарко.

У нас свой путь, своя страна, своя независимость. Да и кто бы говорил, ведь всем давно известно, что Запад - красноречивый пример двойных стандартов. Если где-то что-то происходит не с одобрения Брюсселя, жди беды от хитроумных махинаций до майданов. О фальшивой сути европейской демократии - в рубрике "Полная ЕврОПА".

Эта песня хороша, начинай сначала. Колыбель демократии, сердце райского сада и вообще центр вселенной - Брюссель - вновь и вновь повторяет затертую до дыр мантру о том, что выборы в Беларуси несвободные, нечестные, а страна так вообще как большая тюрьма. Чуть что сразу в наручники или того хуже.

Но в этот раз спасибо Венгрии, там давно не верят в подобные бредни, а потому общую резолюцию заблокировали. Отдуваться пришлось Кае Каллас и ее подружке по разуму. Вот только и ей напомнили, что ее никто не выбирал.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Это демократично. Она так считает, а я так считаю. Напишите, ЦИК Беларуси считает, что она нелегитимная глава дипломатии Евросоюза. Мы не знаем, нас не приглашали на ее избрание, мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила, но вместе с тем, напишите, что мы не признаем ее легитимным".

За последние несколько лет Минск многому научился на своих ошибках. Согласитесь, 2020 год изрядно нас помотал. Но чтобы не вспоминать дела давно минувших дел, можно посмотреть на Грузию.

Парламентские выборы выиграла правящая "Грузинская мечта" - партия, не одобренная в Брюсселе. А потому такая виктория тоже не была признана тем самым демократическим сообществом. Последующая попытка майдана, к счастью, провалилась, но за ней последовал еще один инструмент дестабилизации - санкции. А ручные наблюдатели зафиксировали в итоге строгие нарушения, хотя изначально были другого мнения.

Оуэн Мерфи, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии:

"В ходе предвыборной кампании как правящие, так и оппозиционные партии сообщали о случаях нападений на сотрудников штабов и их имущество. В течение всего периода поступали сообщения о запугивании, принуждении и давлении на избирателей, особенно на работников государственного сектора и экономически уязвимых слоев населения. Некоторые избиратели не могли свободно выражать свое мнение и голосовать без страха, что противоречит международным стандартам".

А помните выборы в Молдове? Те, на которых буквально за одну ночь произошло превращение Санду из грязи в князи? Там после консультаций с Брюсселем сделали ход конем - лишили сотни тысяч человек права голоса и приписали несуществующие.

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидировал в президентской гонке при подсчете внутри страны, но все разительно изменилось с переходом на зарубежные участки. Неудивительно, Санду вновь стала президентом, вот только получается не своего народа, а диаспоры. Даже по западным меркам неубедительная победа расстроила и ее, и Брюссель. Вот только никто и подумать не посмел, что молдаване уже наелись "европейской мечты", а потому всем табором набросились на Россию.

"Иностранное вмешательство и манипулирование, осуществляемое Россией и ее ставленниками, многогранно. Это долгосрочные усилия, которые мы наблюдали уже давно", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконный подкуп избирателей, вовлечение враждебных сил за пределами страны и преступных группировок", - отметила президент Молдовы Майя Санду.

И самое противное в этой истории, что никто даже не пикнул, когда национальные наблюдатели зафиксировали под 800 нарушений в ходе голосования. Молчат и про то, что во втором туре голосующих прибавилось аж 90 тыс. А из полумиллионной молдавской диаспоры в России проголосовать смогли все 10 тыс., на остальных просто не хватило бюллетеней.

Но ладно бы Молдова, там всеми правдами и неправдами тянут страну в ЕС. Но подмены и махинации, оказывается, вообще фишка Старого Света. Досрочные выборы во французский парламент стали прекрасным подтверждением.

Триумф правого "Национального объединения" в первом туре обернулся фиаско во втором. Сговор союза левых партий с правящей партией Макрона принес свои плоды. И вуаля - никаких нарушений.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура. Это не очень сильно напоминает демократию".

Но к чему привел этот преступный обман? Победившие левые тянут одеяло на себя, макронисты и правые - на себя, а к раздробленному обществу добавилось такое же правительство. Премьеры меняются как перчатки, этот процесс, кажется, уже не остановить.

А знаете, что бывает, если вдруг каким-то чудом на выборах побеждает вообще не тот? Правильно, волеизъявление народа можно признать недействительным. Так Конституционный суд Румынии просто взял и обнулил весь процесс выборов президента, на которых в первом туре лидером стал Кэлин Джорджеску.

Политику приписали сразу же сотрудничество с Россией и вообще чуть ли не обвинили в попытке недемократического захвата власти. Ведь согласно суду, избиратели были дезинформированы, а избирательный процесс - искажен.

Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии:

"Наша демократия находится под угрозой. Мы видим, как партийные боссы дрожат от страха. Они боятся потерять власть и привилегии, вернуться к тому ничтожеству, из которого они были выведены. По сути, в этот день коррумпированная система в Румынии проявила свое истинное лицо и заключила договор с дьяволом".

Теперь выборы назначены только на 4 мая. При этом у Джорджеску сохраняются самые высокие рейтинги среди кандидатов, но мало ли что за такой срок может произойти.