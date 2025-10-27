Промышленность ЕС не успевает считать потери, даже флагманам и ведущим мировым брендам приходится кричать "караул" и объявлять меры жесткой экономии. Например, немецкий химпром переживает сильнейший кризис за последние 30 лет.

Лидеры крупнейших отраслей продолжают восклицать о массовых сокращениях. Так, председатель химического гиганта INEOS Джим Редклифф сказал, что высокие цены на энергию могут привести к увольнению миллионов европейских работников в ближайшие пять лет, если ничего не изменить. Он подчеркнул нерентабельность производства химикатов и металлов в текущих условиях.

Как из-за дорогой энергии "рассыпается" промышленность Европы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cc36f2-2712-4758-8218-a267b8700689/conversions/6b3c8e9b-999e-4986-927f-33c7d7d63533-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cc36f2-2712-4758-8218-a267b8700689/conversions/6b3c8e9b-999e-4986-927f-33c7d7d63533-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cc36f2-2712-4758-8218-a267b8700689/conversions/6b3c8e9b-999e-4986-927f-33c7d7d63533-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4cc36f2-2712-4758-8218-a267b8700689/conversions/6b3c8e9b-999e-4986-927f-33c7d7d63533-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Возможно, осталось совсем немного времени, прежде чем мы увидим катастрофический спад химической отрасли в Европе, которая исторически была крупнейшей в мире. Но производство химии резко падает. В Великобритании производство снизилось на 30 %, в Германии - на 18 %, во Франции - на 12 %. 21 крупное химическое предприятие Европы закрывается, а это более 15 млн т мощностей. В отчете для INEOS Oxford Economics говорится, что половина мощностей по производству этилена в Европе закроется до 2030 года. Главная проблема - энергия. Сейчас мы платим за газ и электричество в четыре раза больше, чем в Америке. К этому добавляется огромный углеродный налог, который очень дорогой. Это неподъемно, если учесть еще и наши расходы на энергию", - заявил Джим Редклифф.

За последние два года Германия уже потеряла 300 тыс. рабочих мест. Сокращение происходит как в крупных концернах, так и в малом и среднем бизнесе. Число безработных превысило 3 млн и продолжает расти.

Промышленные гиганты Европы рассыпаются на глазах. О резком падении прибыли сообщил Porsche. Не лучше обстоят дела у Mercedes и BMW. Автомобильный флагман Volkswagen планирует закрыть несколько заводов в Германии. BASF - крупнейший в мире производитель химической продукции - подумывает о переносе производства в Азию и увольнении работников в Германии. Среди компаний, объявивших о сокращениях или переносе производств, также Bosch, Daimler и многие другие. Главная причина - дорогая энергия.

В то же время европейский капитал перетекает в США, и это уже называют ограблением века. Немецкий бизнес каждый год вкладывает туда более 10 млрд евро. Заводы, инвестиции активно перебираются за океан, оставляя ни с чем самих немцев.

Как из-за дорогой энергии "рассыпается" промышленность Европы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991ed6a8-2cc6-4091-afe7-abb343083fd7/conversions/9025af5f-303b-48e1-be86-0a76dcd93c82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991ed6a8-2cc6-4091-afe7-abb343083fd7/conversions/9025af5f-303b-48e1-be86-0a76dcd93c82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991ed6a8-2cc6-4091-afe7-abb343083fd7/conversions/9025af5f-303b-48e1-be86-0a76dcd93c82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/991ed6a8-2cc6-4091-afe7-abb343083fd7/conversions/9025af5f-303b-48e1-be86-0a76dcd93c82-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хотели сжечь мосты, а разожгли ворох проблем. Получается, что Европа медленно, но верно убивает саму себя и рискует превратиться в континент упущенных возможностей, где некогда мощная и образцовая промышленность уступает место разрухе, а довольно высокий уровень жизни сменяют опустевшие кошельки. И все это ради иллюзорной свободы. Стоит ли она таких жертв? На этот вопрос рано или поздно придется ответить брюссельским политикам.

Чем обернулся отказ от российских энергоносителей и почему свободу называют мнимой. Какова жизнь без дешевой энергии. Сколько переплатил Брюссель, а сколько - простые жители. На эти и не только вопросы ответили в новой серии проекта "Понятная политика".