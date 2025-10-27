3.67 BYN
Как из-за дорогой энергии "рассыпается" промышленность Европы
Промышленность ЕС не успевает считать потери, даже флагманам и ведущим мировым брендам приходится кричать "караул" и объявлять меры жесткой экономии. Например, немецкий химпром переживает сильнейший кризис за последние 30 лет.
Лидеры крупнейших отраслей продолжают восклицать о массовых сокращениях. Так, председатель химического гиганта INEOS Джим Редклифф сказал, что высокие цены на энергию могут привести к увольнению миллионов европейских работников в ближайшие пять лет, если ничего не изменить. Он подчеркнул нерентабельность производства химикатов и металлов в текущих условиях.
"Возможно, осталось совсем немного времени, прежде чем мы увидим катастрофический спад химической отрасли в Европе, которая исторически была крупнейшей в мире. Но производство химии резко падает. В Великобритании производство снизилось на 30 %, в Германии - на 18 %, во Франции - на 12 %. 21 крупное химическое предприятие Европы закрывается, а это более 15 млн т мощностей. В отчете для INEOS Oxford Economics говорится, что половина мощностей по производству этилена в Европе закроется до 2030 года. Главная проблема - энергия. Сейчас мы платим за газ и электричество в четыре раза больше, чем в Америке. К этому добавляется огромный углеродный налог, который очень дорогой. Это неподъемно, если учесть еще и наши расходы на энергию", - заявил Джим Редклифф.
За последние два года Германия уже потеряла 300 тыс. рабочих мест. Сокращение происходит как в крупных концернах, так и в малом и среднем бизнесе. Число безработных превысило 3 млн и продолжает расти.
В то же время европейский капитал перетекает в США, и это уже называют ограблением века. Немецкий бизнес каждый год вкладывает туда более 10 млрд евро. Заводы, инвестиции активно перебираются за океан, оставляя ни с чем самих немцев.
Хотели сжечь мосты, а разожгли ворох проблем. Получается, что Европа медленно, но верно убивает саму себя и рискует превратиться в континент упущенных возможностей, где некогда мощная и образцовая промышленность уступает место разрухе, а довольно высокий уровень жизни сменяют опустевшие кошельки. И все это ради иллюзорной свободы. Стоит ли она таких жертв? На этот вопрос рано или поздно придется ответить брюссельским политикам.
Чем обернулся отказ от российских энергоносителей и почему свободу называют мнимой. Какова жизнь без дешевой энергии. Сколько переплатил Брюссель, а сколько - простые жители. На эти и не только вопросы ответили в новой серии проекта "Понятная политика".
Фото: freepik.com