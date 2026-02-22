3.73 BYN
Как поляки растоптали память и подвиг советских героев, смотрите в программе "Понятная политика"
Автор:Редакция news.by
Сколько СССР потратил на восстановление Польши после войны и чем обернулась такая забота? Спасибо по-польски, или Забыть все.
Черная благодарность: тех, кто спас от нацизма, Варшава требует репараций. Русофобия и политический экстремизм: как поляки растоптали память и подвиг героев.
Цифры и факты в "Понятной политике". Смотрите 23 февраля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.