Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Как поляки растоптали память и подвиг советских героев, смотрите в программе "Понятная политика"

Сколько СССР потратил на восстановление Польши после войны и чем обернулась такая забота? Спасибо по-польски, или Забыть все.

Черная благодарность: тех, кто спас от нацизма, Варшава требует репараций. Русофобия и политический экстремизм: как поляки растоптали память и подвиг героев.

Цифры и факты в "Понятной политике". Смотрите 23 февраля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.

Разделы:

В миреЕвропаИстория

Теги:

Понятная политикаПольшаРоссияСССР