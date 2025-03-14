"Хорошие и продуктивные переговоры с президентом России", - именно так отреагировал Трамп на встречу Владимира Путина с американским спецпосланником. Как отметил политик, сейчас есть большая вероятность разрешения ситуации вокруг Украины. Он также передал просьбу "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ. Это те, которые истребляли мирное население, взрывали людей гранатами, расстреливали стариков в упор, насиловали женщин, грабили всех и вся. Опять не об этом... В то же время госсекретарь Рубио зачем-то подчеркнул - США не собираются утверждать, что Россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед.

Как стало известно, теперь Трамп готов определить следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования. Произойдет это уже в ближайшие день-два, когда он получил от спецпосланника подробную информацию о контактах с руководством России.

"Мяч в вопросе мира на стороне России". Завирусившаяся фраза, которую в контексте урегулирования украинского конфликта в последние дни мы слышим из разных уст: президента Франции Макрона, главы евродипломатии Урсулы фон дер Ляйен. Впервые по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии об этом заявил госсекретарь США.

"Пока передадим это русским, и мы надеемся, что они скажут да, что они скажут да миру. Мяч теперь на их стороне", - подытожил Марко Рубио, госсекретарь США.

За, на первый взгляд, расхожей фразой кроется настоящая медийная кампания. Эта грязная манипуляция чистой воды. Мол, либо Москва соглашается на такой вариант «урегулирования» на чужих условиях, либо Россию открыто можно обвинять в нежелании "мира". Другие попытки "надавить" на страну Запад уже исчерпал. И, мягко говоря, обломался. Санкции наносят больший ущерб тем, кто их вводит. А потому даже новые дополнительные ограничения против российского нефтяного, газового и банковского секторов, о которых сообщает CBS, не принесут желаемого результата, и это в Вашингтоне прекрасно понимают. По сути, единственный оставшийся метод, который хоть как-то "работает", это поставки оружия Киеву. На фоне сообщений о том, что запасы ATACMS на Украине истощены, США решили возобновить поставки дальнобойных бомб GLSDB - информирует Reuters. Обмен разведдаными тоже восстановлен. В Сети появляются насущные карикатуры.

Интересным образом на задних рядах себя ведет Европа. В нелепых попытках "запутать следы" Урсула фон дер Ляйен поддержала идею перемирия, впервые не упомянув требование Брюсселя обеспечить "мир через силу". Но это на словах. На деле ЕС предложил создать фонд военной помощи Украине в размере 40 млрд евро, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. В Брюсселе также обсуждают возможность запуска "масштабного проекта" по возрождению военной промышленности. Он направлен на поддержку Украины и "сдерживание" России - сообщает Politico .

"В Брюсселе по-прежнему существует большинство, выступающее за войну. В западном мире, благодаря американцам, все больше выступают за мир, но не в Брюсселе. И их предложение очень простое: европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать борьбу, она обязана бороться. Взамен они получат ускоренное членство. Но это нас погубит," - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Орбан убежден: огромный кредит, который ЕС подумывает взять, чтобы продолжать поддержку Киеву, станет кабалой для следующих поколений европейцев.

"Европейские лидеры в течение многих лет проводили политику глобализации и таким образом полностью утратили свой суверенитет. Их страны утратили свой суверенитет. Действовали лидеры вовсе не в интересах своих государств, а в интересах либо своих амбиций, либо в какой-то степени в интересах администрации Соединенных Штатов, еще той администрации, которая успела наломать много дров", - делится мнением Стив Самарин, политолог (США).

Лес поредел, стрелки часов судного дня - на отметке в 89 секунд и продолжать «ломать дрова» чревато серьезными последствиями. Переговоры продолжаются. Вчера поздно вечером президент России принял американского спецпосланника Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа.

По вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм. Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые совместно нужно найти ответ," - рассказал Дмитрий Песков.

Заявления президента России западные СМИ вынесли на первые полосы. Так, сотрудники Times пишут: "Путин поддерживает перемирие на Украине, но на его условиях". Им вторят Daily Express и Daily Telegraph. Для достижения долгосрочного мира нужно не прекращение огня, а прекращение конфликта. Россия ради этой цели готова идти на перемирие.