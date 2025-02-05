Оказалось, что размещала незаконную политическую рекламу, которая стоила победы евроскептику Кэлину Джорджеску, некая компания из ЮАР. А одним из главных акционеров африканского рекламного агентства оказалась фирма из Украины с красноречивым названием Zlodei.

Всю эту историю можно было бы счесть гримасами глобализации, однако про Джорджеску еще до выборов очень неодобрительно высказывались и в Брюсселе, и в Киеве. По всем приметам, украинские "Злодеи" оказались замешаны в румынском жульничестве с отменой результатов выборов далеко не случайно.