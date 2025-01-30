Как в Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне

Военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными схемами полета в момент авиакатастрофы над Вашингтоном. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи, сообщает РИА Новости.

"Вчера вечером вертолет летел по стандартной схеме. Если вы живете в районе округа Колумбия (Вашингтон - прим. ред.), вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером. Самолет American Airlines, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия", - сообщил он журналистам на брифинге.

Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.