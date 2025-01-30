В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом - что известно

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В Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета с пассажирским самолетом. По предварительным данным, на борту воздушных судов в общей сложности находились 67 человек. Их судьба неизвестна. На месте ЧП проводится поисково-спасательная операция.

БЕЛТА собрала основную информацию к этому часу.

Как произошло столкновение?

Авиакатастрофа произошла 29 января около 21:00 (по минскому времени - 30 января около 5:00) возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. По данным Федерального авиационного управления США, военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines.

Известно, что самолет выполнял региональные рейсы и в день происшествия летел из штата Канзас. Столкновение с вертолетом произошло, когда пассажирский лайнер заходил на посадку.

Что касается вертолета, то он принадлежал Сухопутным войскам США и в момент столкновения совершал тренировочный полет.

В результате столкновения пассажирский самолет раскололся на несколько частей и упал в реку Потомак. Судно полностью ушло под воду.

По данным Associated Press, за несколько минут до планируемой посадки авиадиспетчеры аэропорта связались с пилотами самолета, предложив им сменить взлетно-посадочную полосу на более короткую. Пилоты ответили согласием и скорректировали маршрут.

Менее чем за 30 секунд до крушения авиадиспетчеры связались с пилотом вертолета Black Hawk, спросив, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчеры еще раз связались с экипажем вертолета. А затем произошло столкновение.

По данным CNN, в момент крушения в воздушном пространстве возле аэропорта находилось еще около 19 самолетов. Все они были перенаправлены в Международный аэропорт имени Даллеса. Аэропорт Рейгана временно закрыт.

Что известно о жертвах?

По предварительным данным, на борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета - как минимум трое военнослужащих.

На месте ЧП проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют около 300 спасателей, подключены водолазы, также задействована Береговая охрана США. В экстренных службах сообщили, что из-за сложных погодных условий спасательная операция может занять длительное время.

"Вода, в которой мы работаем, имеет глубину около 8 футов. Там ветер, куски льда, так что работать опасно и трудно. Вода темная, мутная, и это очень сложные условия для погружения", - сообщил CNN начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли.

Точная информация о жертвах будет известна лишь по окончании спасательной операции. Пока поступают противоречивые данные. Некоторые СМИ сообщают, что обнаружены тела 19 погибших. Также появилась информация - четыре человека были спасены и уже доставлены в больницу. В то же время в правоохранительных органах сообщают, что на данный момент выживших не обнаружено.

Тем временем ТАСС со ссылкой на газету The Wichita Eagle сообщает, что на борту пассажирского самолета находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. На борту находились фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито (штат Канзас) с 20 по 26 января.

О том, что на борту самолета были спортсмены, написал американский фигурист Люк Ванг. "Молюсь за всех, кто был на рейсе из Уичито в Вашингтон. Среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Это просто душераздирающе", - говорится в сообщении спортсмена в X.

Ранее источник сообщил ТАСС, что на борту упавшего самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Как реагируют власти?

В заявлении президента США Дональда Трампа, которое распространил Белый дом, столкновение самолета и вертолета названо "ужасной случайностью".

Однако в сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп обращает внимание, что видимых причин случившейся авиакатастрофы не было.

"Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую нужно было предотвратить", - приводит текст сообщения Трампа ТАСС.

Между тем телеканал NBC News сообщил, что в ФБР не видят признаков того, что причиной авиакатастрофы мог стать терроризм.

В то же время Associated Press отмечает, что крушение произошло "в одном из самых строго контролируемых и отслеживаемых воздушных пространств в мире - всего в трех милях к югу от Белого дома и Капитолия".