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Как Варшава уничтожает саму себя и на чем проворовались Моравецкий, Дуда и Качиньский?
Как Варшава уничтожает саму себя и на чем проворовались Моравецкий, Дуда и Качиньский? От заработка на крови мигрантов до огромных коррупционных дел. И зачем Польше "принудительная перезагрузка" государства? "Понятная политика" продолжает цикл "Время выгнало их". Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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