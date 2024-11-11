Как Варшава уничтожает саму себя и на чем проворовались Моравецкий, Дуда и Качиньский? От заработка на крови мигрантов до огромных коррупционных дел. И зачем Польше "принудительная перезагрузка" государства? "Понятная политика" продолжает цикл "Время выгнало их". Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".