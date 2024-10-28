Какая партия победила на парламентских выборах в Литве

В Литве в 27 октября проходил второй тур выборов в сейм - однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5 % для партий и 7 % для коалиций. Избирательным правом обладают почти 2,4 млн человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах.