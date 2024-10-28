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Какая партия победила на парламентских выборах в Литве
Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах, получив 52 места из 141, сообщает РИА Новости.
В Литве в 27 октября проходил второй тур выборов в сейм - однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5 % для партий и 7 % для коалиций. Избирательным правом обладают почти 2,4 млн человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах.
Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье, социал-демократы выиграли в 32 одномандатных округах из 37, в которых принимали участие в выборах. Первый тур они также выиграли, набрав 20 мест.
Их ближайшие преследователи, победители прошлых выборов, консервативная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", во втором туре получили 10 мест, а всего 28.
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