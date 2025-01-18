Каллас заявила, что Брюссель не отменит санкции против России

Брюссель не отменит санкции против России, поскольку это якобы ослабит позиции Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы евродипломатии Каи Каллас в Agence France-Presse.

"Нам совершенно необходимы санкции. Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться", - заявила она, подчеркнув, что это лишь ослабит позиции Евросоюза в отношении России. "Если будут переговоры, мы неизбежно окажемся в более слабой позиции", - сказала Каллас.

Так она отреагировала на просьбу прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, что от санкций пора отказаться. Ранее появилась информация, что Венгрия отказалась подписать плановое продление санкций против России, действие которых истекает 31 января, на очередные полгода, объявив, что сначала необходимо проконсультироваться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В пресс-службе Еврокомиссии эту информацию комментировать отказались, а британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Брюссель якобы уговаривает короля бельгийцев Филиппа ввести в действие королевский эдикт 1944 года, который запрещает вывод капитала из страны в военных условиях. Это должно не позволить разблокировать российские активы, если формально продлить санкции не удастся до 31 января.