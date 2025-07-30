Камчатское потрясение: стихийное бедствие стало испытанием для обоих побережий Тихого океана

Камчатка приходит в себя после землетрясения магнитудой 8,8 - одного из самых мощных в XXI веке. Кадры с полуострова похожи на кадры из фильма-катастрофы - земля уходит из-под ног, трясутся стены, в магазинах настоящий погром, люди в панике покидают дома.

Отметим, землетрясение разбудило и крупнейший действующий вулкан Евразии.

Землетрясение - это одно из самых жутких бедствий, которые регулярно напоминают человеку, что он далеко не царь природы. Стихия обрушивается на мирные города внезапно, ее силу никто не может предсказать, она может буйствовать часы, дни, недели - по своему произволу и сколько ей заблагорассудится. Единственное, что бедствию можно противопоставить - это стойкость духа и готовность тяжко трудиться. Всего этого на Камчатке было предостаточно. В перечне всех подобных бедствий, которые запомнило человечество, нынешнее потрясение с учетом мощи заняло 9-е место.

Данила Чебров, руководитель Геофизической службы Российской академии наук:

"Интенсивность сотрясения от него была меньше, чем можно было бы ожидать для такой магнитуды. Это очень сильное событие, которое дотягивает почти до планетарного масштаба".

Сотрясение Земли и столкновение тектонических плит - это всегда колоссальный выброс энергии. Здесь высвободилось, по некоторым оценкам, до 10 гигаватт. Для понимания масштаба: единовременный взрыв всего накопленного человечеством ядерного оружия высвободил бы лишь 5 гигаватт энергии.

Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края (Россия):

"Два человека пострадали. Один из окна выпрыгнул, хотя мы постоянно говорим, что так делать нельзя. Другая девочка бежала и упала, подвернув ногу. В этот раз нас трясло довольно долго, но нельзя поддаваться панике".

Самым ярким примером людского героизма, начисто лишенного пафоса, о котором известно стало лишь случайно, может служить обычная операция в Камчатском онкоцентре. Когда земля начала уходить из-под ног, угрожающе заплясал потолок, а оборудование принялось крениться и разъезжаться, врачи просто прикрыли собой больную, которая была под наркозом.

Кадр из видео, где в ходе операции врачи прикрыли собой больную во время землетрясения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe43f26-9f88-492c-9f73-d8e88930e16f/conversions/07d3a0fd-772f-46ef-a04f-85e70ce9f215-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe43f26-9f88-492c-9f73-d8e88930e16f/conversions/07d3a0fd-772f-46ef-a04f-85e70ce9f215-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe43f26-9f88-492c-9f73-d8e88930e16f/conversions/07d3a0fd-772f-46ef-a04f-85e70ce9f215-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe43f26-9f88-492c-9f73-d8e88930e16f/conversions/07d3a0fd-772f-46ef-a04f-85e70ce9f215-xl-___webp_1920.webp 1920w

Случайно уплывшее в сеть видео стало основанием для представления врачей к госнаградам. Но в миг, когда земля грозно плясала, у этих людей была одна забота.

Любовь Цыплакова, врач-онколог Камчатского краевого онкологического диспансера (Россия):

"Мы знаем как поступать, но в этой ситуации ничего прекратить нельзя было".

Нынешнее камчатское землетрясение называют самым сильным после здешнего же бедствия 1952 года. Тогда погибло 2,5 тыс. человек, а в этот раз не возникло даже массовой паники.

Землетрясение вызвало цунами, 4-метровые волны которого обрушились на берега не только Камчатки, но и Сахалина. По счастью, обошлось без катастрофических разрушений.

Чуть ли не большую панику сотрясение Земли вызвало за морями и океаном. В Японии из прибрежных регионов эвакуировали 2 млн человек, хотя волны были всего лишь метровыми. Из драматических последствий следует упомянуть только выброшенных на сушу прибоем нескольких китов. На Гавайях после сигнала тревоги острова погрузились в хаос, дороги оказались загружены машинами людей, которые искали спасения. Здесь тоже обошлось без катастрофы - море слегка подтопило несколько городов. До заокеанской Калифорнии цунами добралось уже лишь в виде мелких волн.

Саму Камчатку все еще продолжает трясти. Афтершоки сначала достигали магнитуды в 7,7, а потом сделались слабее. Но они не прекращаются и продолжаться будут еще недели, а может, и месяцы.

Извержение вулкана Ключевская Сопка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df796f4d-79f7-4ab4-b8dc-e577bbb4b752/conversions/57ce327a-c11c-4c22-8574-6a7301b16ce0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df796f4d-79f7-4ab4-b8dc-e577bbb4b752/conversions/57ce327a-c11c-4c22-8574-6a7301b16ce0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df796f4d-79f7-4ab4-b8dc-e577bbb4b752/conversions/57ce327a-c11c-4c22-8574-6a7301b16ce0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df796f4d-79f7-4ab4-b8dc-e577bbb4b752/conversions/57ce327a-c11c-4c22-8574-6a7301b16ce0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Людям, которые только что пережили невероятное испытание, придется привыкать: земля еще долго будет гулять волнами.

Сейсмологи после землетрясения на Камчатке щедры на апокалиптические предсказания. Они сообщают, что напряжение в точке соприкосновения тектонических плит остается колоссальным и чревато новым выбросом энергии. Это обещает землетрясение Японии и Филиппинам, возможно, даже более сильное, чем камчатское. В таких предсказаниях нет и не может быть конкретики - дату, географическую локализацию, магнитуду не знает никто, и людям остается только ждать и копить самообладание.