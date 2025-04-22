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Канада выделит ООН 72 млн долларов на гуманитарную помощь и продовольствие для сектора Газа

Канада выделит ООН 72 млн долларов на гуманитарную помощь и продовольствие для сектора Газа

Власти Канады выделят ООН 100 млн канадских долларов 72 млн для закупки продовольствия и оказания другой гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Карни.

"Канада выступает за международное право и недавно дополнительно выделила почти 100 млн канадских долларов на поддержку ООН и других надежных международных партнеров для предоставления продовольствия и гуманитарной помощи сектору Газа", - написал он в соцсети Х.

Карни также сообщил, что "продовольствие не может использоваться Израилем в качестве политического инструмента", а палестинцы не должны отвечать за действия ХАМАС. В связи с этим он призвал к возобновлению поставок гуманитарных грузов в анклав через структуры ООН.

КанадаООНсектор Газа