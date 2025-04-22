Канада выделит ООН 72 млн долларов на гуманитарную помощь и продовольствие для сектора Газа

Власти Канады выделят ООН 100 млн канадских долларов 72 млн для закупки продовольствия и оказания другой гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Карни.

"Канада выступает за международное право и недавно дополнительно выделила почти 100 млн канадских долларов на поддержку ООН и других надежных международных партнеров для предоставления продовольствия и гуманитарной помощи сектору Газа", - написал он в соцсети Х.