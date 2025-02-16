Кандидат в канцлеры ФРГ заявила, что хочет "покончить с политикой санкций" против России

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что хочет "покончить с политикой санкций" против РФ и установить "очень хорошие отношения" с Москвой, пишет ТАСС.

"Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями, <…> а также со сверхдержавами. <…> Это относится и к России. Чего мы хотим, так это покончить с санкционной политикой, которая прежде всего вредит нашей стране", - заявила она в интервью газете Bild.

Вайдель подчеркнула, что на фоне санкций в Европе взлетели цены на энергию. По ее оценкам, страны континента также "утратили конкурентоспособность" в мировой экономике.