Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску приехал на один из закрытых избирательных участков. Его встретили сторонники. В воскресенье, 8 декабря, должен был состояться второй тур голосования, но его отменили. Конституционный суд аннулировал результаты первого тура, в котором победил Джорджеску, из-за якобы "вмешательства в электоральную кампанию".

Кандидат в президенты уже назвал отмену итогов голосования "узаконенным государственным переворотом". Власти Румынии специально пошли на подобный шаг, понимая, что победу одержит Джорджеску, говорят эксперты. Тем более что он, по данным соцопросов, является лидером общественного мнения.

"Коррумпированность румынской системы - обычное дело в натовских краях. У нас есть пример Молдовы, где выборы были украдены у всех на виду совершенно возмутительным образом, потому что молдавской диаспоре, живущей в России, не дали проголосовать. И здесь еще есть один зловещий момент: вчера в полиции заявили, что они начинают расследование в отношении Джорджеску по обвинениям в якобы отмыванием денег. Так что это вполне может означать, что Джорджеску могут запретить участвовать в грядущих выборах", - высказал мнение Джордж Самуэли, старший научный сотрудник британского Института глобальной политики.