Кандидат в президенты Румынии заявил, что Украина - "вымышленное государство"

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина - интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош, правильно? От бывшего, как оно называлось, Закарпатье! Есть еще венгры, Львов, который останется с поляками, и Малороссия. На 100 %, так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика".