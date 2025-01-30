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Кандидат в президенты Румынии заявил, что Украина - "вымышленное государство"
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между соседними странами.
Кэлин Джорджеску:
"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина - интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош, правильно? От бывшего, как оно называлось, Закарпатье! Есть еще венгры, Львов, который останется с поляками, и Малороссия. На 100 %, так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика".
Впрочем, ответ Киева не заставил себя ждать. МИД Украины отказался смотреть правде в глаза и заявил, озвученные Джорджеску предположения полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на его полную зависимость от хозяев в Москве.