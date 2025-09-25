3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Катер насмерть сбил россиянку в турецкой Анталье
Автор:Редакция news.by
Катер насмерть сбил россиянку в турецкой Антальеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd09bea-8140-4cb9-b4a6-c8d1334ff96f/conversions/ed80db74-3583-4232-86be-7fed5a485a0a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Анталье катер насмерть сбил российскую туристку. Трагический инцидент с 42-летней Линарией Музиповой случился на популярном курорте Кемер. Об этом сообщили vesti.ru со ссылкой на портал HaberTurk.
Женщина заплыла за буйки для купания. В этот момент в акватории находился парасейлинговый катер, который предоставлял услуги катания с парашютом над морем. Капитан судна на высокой скорости налетел на Линарию.
Очевидцы мгновенно вызвали спасателей и скорую помощь, однако женщину не удалось спасти. Врачи констатировали смерть. Капитана катера и владельца компании по парасейлингу задержали. Власти запретили проход судов в этом районе до завершения расследования.