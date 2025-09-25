Катер насмерть сбил россиянку в турецкой Анталье

В Анталье катер насмерть сбил российскую туристку. Трагический инцидент с 42-летней Линарией Музиповой случился на популярном курорте Кемер. Об этом сообщили vesti.ru со ссылкой на портал HaberTurk.

Женщина заплыла за буйки для купания. В этот момент в акватории находился парасейлинговый катер, который предоставлял услуги катания с парашютом над морем. Капитан судна на высокой скорости налетел на Линарию.