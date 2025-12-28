Химпромышленность ФРГ и ЕС может столкнуться с закрытием предприятий

Химическая промышленность Германии и Европы может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий в 2026 году из-за низкого спроса, высоких затрат и стремительного роста импорта химической продукции в Европу.

По информации СМИ, за неполный год импорт химической продукции из Китая в ЕС увеличился на 27 %, из США на 17 %. Отмечается, что подобное усиление конкурентного давления приводит к сокращению объемов продаж.

Планы закрытия предприятий уже затронули более 4 тыс. рабочих мест в химической промышленности ФРГ. Только на заводе Bayer во Франкфурте планируется сократить 500 рабочих мест. Не лучше ситуация и в металлургической промышленности. Здесь ежемесячно фиксируется потеря рабочих мест на уровне 10 тыс.