Хосе Антонио Каст победил во втором туре президентских выборов в Чили
Автор:Редакция news.by
Сторонник американского лидера Дональда Трампа и аргентинского президента Хавьера Милея, ультраправый политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре президентских выборов в Чили. За него проголосовали более 58 % избирателей.
Известно, что избранный глава государства выступает за сокращение вмешательства в экономику, поддерживает жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также обещал снизить государственные расходы и поставить заграждения на границе с Боливией. Политик является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Каст вступит в должность в марте 2026 года.