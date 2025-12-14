Сторонник американского лидера Дональда Трампа и аргентинского президента Хавьера Милея, ультраправый политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре президентских выборов в Чили. За него проголосовали более 58 % избирателей.

Известно, что избранный глава государства выступает за сокращение вмешательства в экономику, поддерживает жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также обещал снизить государственные расходы и поставить заграждения на границе с Боливией. Политик является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Каст вступит в должность в марте 2026 года.