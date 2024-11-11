Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" по военной цели израильского противника", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah. Он также отметил, что "операция успешно достигла своих целей".

В ночь на 24 декабря израильская армия сообщила, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до того, как вторглась в воздушное пространство Израиля. Около 20 жителей Тель-Авива пострадали после того, как в городе была объявлена воздушная тревога. Они получили травмы при спешном перемещении в убежища.