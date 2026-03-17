Киев хочет отменить бронь от мобилизации журналистов крупных украинских СМИ

Согласно данным украинского издания "Страна.ua", четыре украинских медиа, включая телеканалы "1+1" и "ТСН", а также издание "Главред" и агентство УНИАН, могут столкнуться с риском утраты статуса предоставления своим сотрудникам брони от мобилизации, информирует РИА Новости.

"Минкультуры Украины лишил права предоставлять бронь сотрудникам компании "1+1 Интернет". Некоторые паблики пишут, что это коснется брони сотрудников таких изданий, как "ТСН", УНИАН, "Главред", "1+1", "2+2", "ТЕТ.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

При этом его журналистам удалось пообщаться с сотрудником одного из указанных СМИ, который заявил, что его организация пока не лишилась права предоставлять бронь своим сотрудникам, но никаких гарантий, что этого не произойдет, в будущем нет.

Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.

