3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Киллер, совершивший покушение на генерала Алексеева, схвачен в Дубае и передан в Россию
В Москву экстрадирован из Эмиратов киллер, совершивший покушение на генерала Владимира Алексеева. ФСБ и МВД России провели масштабную операцию по задержанию организаторов и исполнителей нападения.
В Дубае был схвачен и передан российской стороне исполнитель нападения. Это 66-летний гражданин России, уроженец Украины Любомир Корба. Ему уже предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Одновременно в Москве был задержан соучастник преступления, в то время как еще одна фигурантка дела успела скрыться на территории Украины.
Сейчас следствие восстанавливает полную цепочку подготовки убийства. Дает показания и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Медики оценивают его состояние как стабильное. Напомним, покушение произошло в пятницу, 6 февраля, в Москве. Корба открыл огонь прямо в жилом доме, после чего выкинул пистолет в сугроб и просто уехал на общественном транспорте.