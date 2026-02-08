Киллер, совершивший покушение на генерала Алексеева, схвачен в Дубае и передан в Россию

В Москву экстрадирован из Эмиратов киллер, совершивший покушение на генерала Владимира Алексеева. ФСБ и МВД России провели масштабную операцию по задержанию организаторов и исполнителей нападения.



В Дубае был схвачен и передан российской стороне исполнитель нападения. Это 66-летний гражданин России, уроженец Украины Любомир Корба. Ему уже предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Одновременно в Москве был задержан соучастник преступления, в то время как еще одна фигурантка дела успела скрыться на территории Украины.