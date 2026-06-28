От закрытых переговоров с Киевом до Форума регионов: какая была рабочая неделя Лукашенко

Рабочая неделя Президента Беларуси Александра Лукашенко была посвящена решению вопросов экономики и безопасности.

Спустя два дня после атаки украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области Владимир Зеленский заговорил. Нет, не извинялся, а непрозрачно намекал о последствиях и адресно передавал месседжи белорусскому Президенту. Конечно, общество реагировало: мол, а что может быть дальше? А что говорить о жителях приграничья - тех, кто находится слишком близко к этому всему?

Иван Крупко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a10ac00f-8fac-44b3-9ff0-7ae0ad67a2ad/conversions/4c98ce66-33f4-4a1f-a31d-2b224f30ccc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a10ac00f-8fac-44b3-9ff0-7ae0ad67a2ad/conversions/4c98ce66-33f4-4a1f-a31d-2b224f30ccc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a10ac00f-8fac-44b3-9ff0-7ae0ad67a2ad/conversions/4c98ce66-33f4-4a1f-a31d-2b224f30ccc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a10ac00f-8fac-44b3-9ff0-7ae0ad67a2ad/conversions/4c98ce66-33f4-4a1f-a31d-2b224f30ccc9-xl-___webp_1920.webp 1920w Иван Крупко

Доклад губернатора Гомельской области Ивана Крупко

Но у Президента находится все под контролем. Во время доклада губернатора Гомельской области Ивана Крупко Александр Лукашенко обнадежил людей. Сам пока не делал заявлений - шли непубличные переговоры с представителями Зеленского.

Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались. У Беларуси хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Иван Крупко

Доклад премьер-министра Беларуси Александра Турчина

Принимая с докладом премьер-министра Беларуси Александра Турчина, глава государства проанонсировал, что у него предстоит длительная командировка, и в связи с ней спросил, какие вопросы надо решить.

Это породило еще одну волну обсуждений и слухов. Некоторые даже писали в Сети и просили белорусского лидера скорректировать планы: мало ли что там Киеву вздумается? Но все вопросы по линии безопасности Президент Беларуси решил еще до отъезда. Конечно, куда спокойней и надежней, когда Первый дома. Но о распределении полномочий, за которое голосовали белорусы, чтобы разгрузить Президента, не стоит забывать.

Доклад премьер-министра Беларуси Александра Турчина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b76b31a-78bf-496b-aacd-9e6653d82ecf/conversions/03d5492c-2215-4cb1-8465-0530483f189d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b76b31a-78bf-496b-aacd-9e6653d82ecf/conversions/03d5492c-2215-4cb1-8465-0530483f189d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b76b31a-78bf-496b-aacd-9e6653d82ecf/conversions/03d5492c-2215-4cb1-8465-0530483f189d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b76b31a-78bf-496b-aacd-9e6653d82ecf/conversions/03d5492c-2215-4cb1-8465-0530483f189d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"На мой взгляд, Президентом выстроена эффективная система государственного управления, поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то кардинальным образом изменится, наверное, нет. Правительство всегда работает в штатном режиме, как минимум 12-13 часов в день. Серьезных изменений графика работы точно не будет. Да и глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, всегда держит руку на пульсе, что происходит в Беларуси", - рассказал Александр Турчин.

С Турчиным Александр Лукашенко обсудил блок внутренних вопросов, ситуацию в промышленности, сельском хозяйстве. Для аграриев предстоит горячий сезон в полях, важно как следует подготовиться. Ответственность за сохранность техники - без компромиссов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f871896-2ebc-46b7-8ef5-bfa963935a74/conversions/009926a6-07d1-4ac4-a016-1a58e0e80527-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f871896-2ebc-46b7-8ef5-bfa963935a74/conversions/009926a6-07d1-4ac4-a016-1a58e0e80527-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f871896-2ebc-46b7-8ef5-bfa963935a74/conversions/009926a6-07d1-4ac4-a016-1a58e0e80527-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f871896-2ebc-46b7-8ef5-bfa963935a74/conversions/009926a6-07d1-4ac4-a016-1a58e0e80527-xl-___webp_1920.webp 1920w Президент Беларуси Александр Лукашенко

"На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находились, хоть в космосе, но комбайн пусть приводят в порядок (человек или семейный экипаж), и будут готовы через неделю выйти в поле", - заявил глава Беларуси.

Переговоры Александра Лукашенко с губернатором Московской области

Переговоры Александра Лукашенко с представителями Зеленского не освещались СМИ, но Президент все же поделился подробностями, принимая с визитом губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.

Переговоры Александра Лукашенко с губернатором Московской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb052390-1a8f-4223-aafa-2fb2030cb003/conversions/defad6bc-8f1e-494d-9ac7-524b4a7bb22d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb052390-1a8f-4223-aafa-2fb2030cb003/conversions/defad6bc-8f1e-494d-9ac7-524b4a7bb22d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb052390-1a8f-4223-aafa-2fb2030cb003/conversions/defad6bc-8f1e-494d-9ac7-524b4a7bb22d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb052390-1a8f-4223-aafa-2fb2030cb003/conversions/defad6bc-8f1e-494d-9ac7-524b4a7bb22d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.

Позиция белорусского лидера известна всему миру - украинский конфликт должны завершить мы сами, три славянских народа. Для начала надо сесть за стол переговоров. Но вместо реальных шагов Киев упорно "топит за месседж", что Беларусь присоединится к этой войне.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну. "И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем в этих механизаторов, доярок и рабочих ребят (входящих в состав территориальных войск - прим. ред) стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал Александр Лукашенко.

"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил глава государства.

"Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.

Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Александр Лукашенко

Бесценно, что при всей турбулентности, внешних угрозах и вызовах мы держим экономику и не ввязываемся ни в какие конфликты. Сотрудничество с регионами России всегда было серьезным подспорьем. Пример - Московская область. Взаимная торговля только с этим российским регионом достигла 15 млрд долларов.

"У чиновников в России присутствует непонятная позиция: "Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем". А ничего страшного. Большие, не большие - дело не в величине, дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем", - заявил глава государства.

Переговоры Александра Лукашенко с губернатором Московской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2526165e-fe48-463e-8fbe-c1826dc69612/conversions/8ec6fa89-c791-4482-9c13-3cd90e33d75b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2526165e-fe48-463e-8fbe-c1826dc69612/conversions/8ec6fa89-c791-4482-9c13-3cd90e33d75b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2526165e-fe48-463e-8fbe-c1826dc69612/conversions/8ec6fa89-c791-4482-9c13-3cd90e33d75b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2526165e-fe48-463e-8fbe-c1826dc69612/conversions/8ec6fa89-c791-4482-9c13-3cd90e33d75b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Воробьев:

"Мы разговаривали с Александром Лукашенко об опыте, который изучаем. Первое - содержание леса. В Беларуси оно образцовое. Очень деловой подход с точки зрения экономики и всех экологических требований. Второе - все, что касается коммунальных служб и взаимодействия, их слаженной работы, чистоты, порядка. Это то, чего очень хотят жители Беларуси и России. Мы сотрудничаем с коллегами из республики".

XIII Форум регионов Беларуси и России

На неделе Минск и область принимали уже XIII Форум регионов Беларуси и России. Его организация всегда лежит на женских плечах. Главы верхних палат парламента отвечают за результат.

Ставка на межрегиональное сотрудничество не раз усиливала позиции Союзного государства и вытягивала общую торговлю, особенно после развала СССР. Оценив ситуацию в то непростое время, связи не рвали, и теперь в президентском графике обязательно какой-то день зарезервирован под губернаторский. Александр Лукашенко всегда определяет дальнейший курс сотрудничества во время личной встречи с главами регионов. Были бы шаги навстречу - готовы к дальнейшему разговору и с украинской стороной.

XIII Форум регионов Беларуси и России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8819b446-06e2-4ac0-9868-42a867ad41d9/conversions/d1d76efd-2132-48e4-a373-69bca14fd213-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8819b446-06e2-4ac0-9868-42a867ad41d9/conversions/d1d76efd-2132-48e4-a373-69bca14fd213-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8819b446-06e2-4ac0-9868-42a867ad41d9/conversions/d1d76efd-2132-48e4-a373-69bca14fd213-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8819b446-06e2-4ac0-9868-42a867ad41d9/conversions/d1d76efd-2132-48e4-a373-69bca14fd213-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", - заявил белорусский лидер.

"Хотя желающих очень много", - заметила по этому поводу председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3be50839-ecf2-4550-aeca-45320b8bf4e5/conversions/76107ca7-6a6d-4492-b052-3f5f9d35dedc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3be50839-ecf2-4550-aeca-45320b8bf4e5/conversions/76107ca7-6a6d-4492-b052-3f5f9d35dedc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3be50839-ecf2-4550-aeca-45320b8bf4e5/conversions/76107ca7-6a6d-4492-b052-3f5f9d35dedc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3be50839-ecf2-4550-aeca-45320b8bf4e5/conversions/76107ca7-6a6d-4492-b052-3f5f9d35dedc-xl-___webp_1920.webp 1920w Валентина Матвиенко

"Очень много, - согласился Александр Лукашенко. - Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе.

"Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - заявил Президент.

Участникам и гостям Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко направил личное приветствие в формате видеообращения.

Видеообращение к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/862f1838-212f-4020-8ca3-869b3056fcb1/conversions/07cc3c3d-8792-4f1c-a889-d129dd8796c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/862f1838-212f-4020-8ca3-869b3056fcb1/conversions/07cc3c3d-8792-4f1c-a889-d129dd8796c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/862f1838-212f-4020-8ca3-869b3056fcb1/conversions/07cc3c3d-8792-4f1c-a889-d129dd8796c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/862f1838-212f-4020-8ca3-869b3056fcb1/conversions/07cc3c3d-8792-4f1c-a889-d129dd8796c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уважаемые участники и гости XIII Форума регионов Беларуси и России! Главное для нас - экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность и суверенитет наших стран", - отметил Александр Лукашенко.

Командировка в Российскую Федерацию и в страны Юго-Восточной Азии

Глобальные вопросы - от обстановки в регионе до совместных проектов - белорусский Президент уехал обсудить со своим российским коллегой. Переговоры состоялись в резиденции Президента РФ Владимира Путина на Валдае. Не было ни одной фотографии или видео. Формат общения закрытый. И это только начало длительной командировки Первого.

"Визиты готовились много месяцев, некоторые с конца 2025 года, поэтому белорусским лидером уже давно было принято решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у Беларуси наметились хорошие проекты на десятки миллионов долларов. Это проекты и темы президентского уровня. Не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет планомерная, очень скрупулезная работа. Несколько дней Президент изучал соответствующие материалы, вносил корректировки. Шла интенсивная и напряженная работа для подготовки визитов самым лучшим образом", - подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Открытие выставки "География дружбы" во Дворце Независимости

Мир огромный, и у Беларуси много друзей и партнеров. Что дарили Александру Лукашенко во время переговоров, визитов Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Председатель КНДР Ким Чен Ын, Президент США Дональд Трамп и еще более 30 мировых лидеров, можно увидеть во Дворце Независимости на выставке "География дружбы".

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Как осуществляется процесс дарения, выбор подарков, что главы государств любят дарить друг другу на личные, государственные праздники, что принято преподносить - по этим поводам звучит огромное количество вопросов. Реагируя на этот интерес, решили организовать выставку. Самое главное - мы хотим показать, что Беларусь умеет дружить и у нее много настоящих друзей".

Выставка "География дружбы" во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8aac659-8d7a-4d8c-99aa-516049487b3c/conversions/6864fdf0-b384-4068-bdb0-0bb1c56745c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8aac659-8d7a-4d8c-99aa-516049487b3c/conversions/6864fdf0-b384-4068-bdb0-0bb1c56745c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8aac659-8d7a-4d8c-99aa-516049487b3c/conversions/6864fdf0-b384-4068-bdb0-0bb1c56745c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8aac659-8d7a-4d8c-99aa-516049487b3c/conversions/6864fdf0-b384-4068-bdb0-0bb1c56745c2-xl-___webp_1920.webp 1920w