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От закрытых переговоров с Киевом до Форума регионов: какая была рабочая неделя Лукашенко
Рабочая неделя Президента Беларуси Александра Лукашенко была посвящена решению вопросов экономики и безопасности.
Спустя два дня после атаки украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области Владимир Зеленский заговорил. Нет, не извинялся, а непрозрачно намекал о последствиях и адресно передавал месседжи белорусскому Президенту. Конечно, общество реагировало: мол, а что может быть дальше? А что говорить о жителях приграничья - тех, кто находится слишком близко к этому всему?
Доклад губернатора Гомельской области Ивана Крупко
Но у Президента находится все под контролем. Во время доклада губернатора Гомельской области Ивана Крупко Александр Лукашенко обнадежил людей. Сам пока не делал заявлений - шли непубличные переговоры с представителями Зеленского.
Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались. У Беларуси хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора.
Доклад премьер-министра Беларуси Александра Турчина
Принимая с докладом премьер-министра Беларуси Александра Турчина, глава государства проанонсировал, что у него предстоит длительная командировка, и в связи с ней спросил, какие вопросы надо решить.
Это породило еще одну волну обсуждений и слухов. Некоторые даже писали в Сети и просили белорусского лидера скорректировать планы: мало ли что там Киеву вздумается? Но все вопросы по линии безопасности Президент Беларуси решил еще до отъезда. Конечно, куда спокойней и надежней, когда Первый дома. Но о распределении полномочий, за которое голосовали белорусы, чтобы разгрузить Президента, не стоит забывать.
"На мой взгляд, Президентом выстроена эффективная система государственного управления, поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то кардинальным образом изменится, наверное, нет. Правительство всегда работает в штатном режиме, как минимум 12-13 часов в день. Серьезных изменений графика работы точно не будет. Да и глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, всегда держит руку на пульсе, что происходит в Беларуси", - рассказал Александр Турчин.
С Турчиным Александр Лукашенко обсудил блок внутренних вопросов, ситуацию в промышленности, сельском хозяйстве. Для аграриев предстоит горячий сезон в полях, важно как следует подготовиться. Ответственность за сохранность техники - без компромиссов.
"На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находились, хоть в космосе, но комбайн пусть приводят в порядок (человек или семейный экипаж), и будут готовы через неделю выйти в поле", - заявил глава Беларуси.
Переговоры Александра Лукашенко с губернатором Московской области
Переговоры Александра Лукашенко с представителями Зеленского не освещались СМИ, но Президент все же поделился подробностями, принимая с визитом губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.
"Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.
Позиция белорусского лидера известна всему миру - украинский конфликт должны завершить мы сами, три славянских народа. Для начала надо сесть за стол переговоров. Но вместо реальных шагов Киев упорно "топит за месседж", что Беларусь присоединится к этой войне.
"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил глава государства.
"Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.
Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна.
Бесценно, что при всей турбулентности, внешних угрозах и вызовах мы держим экономику и не ввязываемся ни в какие конфликты. Сотрудничество с регионами России всегда было серьезным подспорьем. Пример - Московская область. Взаимная торговля только с этим российским регионом достигла 15 млрд долларов.
"У чиновников в России присутствует непонятная позиция: "Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем". А ничего страшного. Большие, не большие - дело не в величине, дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем", - заявил глава государства.
Андрей Воробьев:
"Мы разговаривали с Александром Лукашенко об опыте, который изучаем. Первое - содержание леса. В Беларуси оно образцовое. Очень деловой подход с точки зрения экономики и всех экологических требований. Второе - все, что касается коммунальных служб и взаимодействия, их слаженной работы, чистоты, порядка. Это то, чего очень хотят жители Беларуси и России. Мы сотрудничаем с коллегами из республики".
XIII Форум регионов Беларуси и России
На неделе Минск и область принимали уже XIII Форум регионов Беларуси и России. Его организация всегда лежит на женских плечах. Главы верхних палат парламента отвечают за результат.
Ставка на межрегиональное сотрудничество не раз усиливала позиции Союзного государства и вытягивала общую торговлю, особенно после развала СССР. Оценив ситуацию в то непростое время, связи не рвали, и теперь в президентском графике обязательно какой-то день зарезервирован под губернаторский. Александр Лукашенко всегда определяет дальнейший курс сотрудничества во время личной встречи с главами регионов. Были бы шаги навстречу - готовы к дальнейшему разговору и с украинской стороной.
"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", - заявил белорусский лидер.
"Хотя желающих очень много", - заметила по этому поводу председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.
"Очень много, - согласился Александр Лукашенко. - Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе.
"Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - заявил Президент.
Участникам и гостям Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко направил личное приветствие в формате видеообращения.
"Уважаемые участники и гости XIII Форума регионов Беларуси и России! Главное для нас - экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность и суверенитет наших стран", - отметил Александр Лукашенко.
Командировка в Российскую Федерацию и в страны Юго-Восточной Азии
Глобальные вопросы - от обстановки в регионе до совместных проектов - белорусский Президент уехал обсудить со своим российским коллегой. Переговоры состоялись в резиденции Президента РФ Владимира Путина на Валдае. Не было ни одной фотографии или видео. Формат общения закрытый. И это только начало длительной командировки Первого.
Открытие выставки "География дружбы" во Дворце Независимости
Мир огромный, и у Беларуси много друзей и партнеров. Что дарили Александру Лукашенко во время переговоров, визитов Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Председатель КНДР Ким Чен Ын, Президент США Дональд Трамп и еще более 30 мировых лидеров, можно увидеть во Дворце Независимости на выставке "География дружбы".
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Как осуществляется процесс дарения, выбор подарков, что главы государств любят дарить друг другу на личные, государственные праздники, что принято преподносить - по этим поводам звучит огромное количество вопросов. Реагируя на этот интерес, решили организовать выставку. Самое главное - мы хотим показать, что Беларусь умеет дружить и у нее много настоящих друзей".
Уже совсем скоро ждем много друзей и гостей, чтобы вместе отметить знаковый праздник - День Независимости. А еще 8-9 июля будем принимать с визитом в Беларуси Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.