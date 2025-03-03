Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Китай готов к торговой войне - КНР обещает аграриям США 10-процентные тарифы

Пекин готовится ввести контрсанкции в ответ на американские пошлины в 10 %, сообщает китайское издание "Глобал таймс".

КНР предполагает установить 10-процентный сбор на сельхозпродукцию американского производства. У США в торговле с Китаем устойчивое отрицательное сальдо, временами оно достигает 200 млрд долларов в год.

Изображение

Если пошлинами будет обложена американская агропродукция, торговый баланс для Штатов ухудшится. Вдобавок Пекин дает понять, что готов к торговой войне, хотя и предпочитает торговый мир. Причем инструментов для ведения такой войны у китайцев хватает.

СШАКитай