Китай и США согласовали план отмены части экспортных ограничений

Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле и обеспечении поставок редкоземельных металлов из КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского министра торговли Говарда Латника.

"Мы достигли рамочных договоренностей о реализации женевского консенсуса", - отметил Латник. Речь идет о договоренностях о частичном снижении взаимных пошлин, достигнутых в Женеве 10-11 мая.

По словам Латника, согласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину. К реализации рамочных договоренностей приступят после одобрения президентами.

В состав американской делегации входили также министр финансов Скотт Бессент и представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир. Китайскую сторону представлял вице-премьер Хэ Лифэн.