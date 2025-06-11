3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Китай и США согласовали план отмены части экспортных ограничений
Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле и обеспечении поставок редкоземельных металлов из КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского министра торговли Говарда Латника.
"Мы достигли рамочных договоренностей о реализации женевского консенсуса", - отметил Латник. Речь идет о договоренностях о частичном снижении взаимных пошлин, достигнутых в Женеве 10-11 мая.
По словам Латника, согласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину. К реализации рамочных договоренностей приступят после одобрения президентами.
В состав американской делегации входили также министр финансов Скотт Бессент и представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир. Китайскую сторону представлял вице-премьер Хэ Лифэн.
Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил 8 июня о намерении добиваться от Китая наращивания объемов поставок редкоземельных металлов. 5 июня председатель КНР и президент США провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.