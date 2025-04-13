Китай призвал США отказаться от введения зеркальных пошлин

Как считает ведомство, данная инициатива станет шагом к исправлению ошибок и возвращению к уважительному диалогу! Министр коммерции КНР заявил: введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе.

Последствия торгового противостояния бьют и по экономике Штатов. Американские облигации и доллар теряют статус "тихой гавани", сообщает Axios. Эксперты прогнозируют, что Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны в случае падения рентабельности из-за новых американских сборов.