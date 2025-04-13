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Китай призвал США отказаться от введения зеркальных пошлин
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Министерство коммерции Китая призвало США отказаться от введения взаимных пошлин на ряд товаров стран.
Как считает ведомство, данная инициатива станет шагом к исправлению ошибок и возвращению к уважительному диалогу! Министр коммерции КНР заявил: введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе.
Последствия торгового противостояния бьют и по экономике Штатов. Американские облигации и доллар теряют статус "тихой гавани", сообщает Axios. Эксперты прогнозируют, что Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны в случае падения рентабельности из-за новых американских сборов.